Loin des titres tumultueux qui ont entouré leur départ de la monarchie britannique en 2020, le prince Harry et son épouse Meghan poursuivent leurs projets avec Netflix.

Harry et Meghan, qui ont signé un accord avec Netflix l’année de leur retrait royal, s’apprêtent à produire deux nouvelles séries axées sur des sujets qui leur tiennent à cœur. La première série, dans laquelle Meghan Markle sera impliquée, explorera les plaisirs de la cuisine, du jardinage, du divertissement et de l’amitié, selon un communiqué d’Archewell Productions. Le mois dernier, l’actrice américaine a inauguré sa propre marque, baptisée "American Riviera Orchard", axée sur les arts de la table et de la maison.

La seconde série plongera les téléspectateurs dans l’univers du polo, un sport pratiqué depuis longtemps par le prince Harry. Les épisodes seront filmés pendant le championnat américain de polo à Wellington, en Floride. La série mettra en lumière le courage et la passion qui animent ce sport, en suivant les joueurs et tous les éléments nécessaires pour concourir au plus haut niveau, comme l’annonce le communiqué. Ces séries, actuellement aux premiers stades de la production, devraient voir le jour dans les mois à venir.

Depuis leur départ de la vie royale, Harry et Meghan résident en Californie et poursuivent leurs activités indépendamment des subventions de la famille royale britannique. Ils ont vu leur popularité chuter auprès d’une large partie de l’opinion publique britannique. Malgré cela, le couple reste déterminé à poursuivre ses projets et à s’engager dans des domaines qui leur tiennent à cœur.

