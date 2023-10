Booba, de son vrai nom Élie Yaffa, est accusé par la patronne de l’agence d’influenceurs Shauna Events, Magali Berdah, de mener une campagne de cyberharcèlement à son encontre depuis plus d’un an. L’artiste a été interrogé par un juge d’instruction à Paris ce lundi 2 octobre.

Magali Berdah est une femme d’affaires renommée et à la tête de l’agence Shauna Events, spécialisée dans les partenariats entre des personnalités de la télé-réalité et diverses marques. Elle accuse le rappeur Booba de mener à son encontre une campagne de cyberharcèlement depuis plus d’un an.



Booba fait l’objet d’une information judiciaire, qui a été ouverte début juillet, note le quotidien 20 Minutes. L’artiste de 46 ans a été entendu par un juge d’instruction à Paris ce lundi matin.



À la sortie du tribunal, le quadragénaire a partagé une vidéo dans laquelle il évoque les accusations portées contre lui. Il a affirmé avoir été interrogé sur "des faits de menaces de mort, de cyberharcèlement et de recel de bien".



