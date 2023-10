À l’âge de 65 ans, et malgré des soucis de santé ayant entraîné le report de sa tournée mondiale ’Celebration Tour’, la légende de la pop Madonna a brillé en solo sur scène en revisitant les 40 ans de sa carrière musicale exceptionnelle.

Une année "folle"

Le samedi 14 octobre, à Londres, l’attente était à son comble pour le retour tant espéré de l’artiste américaine âgée de 65 ans, surtout après son hospitalisation en juin. Admise en soins intensifs en raison d’une infection bactérienne, Madonna avait dû reporter une partie de sa tournée mondiale, dont le coup d’envoi était prévu à Vancouver.

C’est ainsi à l’O2 Arena que la superstar a donné le coup d’envoi de sa tournée ’Celebration Tour’, dissipant rapidement toutes les inquiétudes concernant son état de santé. Madonna a tenu à aborder sa récente péripétie de santé devant ses fans britanniques. "Ça a été une année folle (...) Je ne pensais pas que j’allais y arriver et mes médecins non plus", a-t-elle dit, relaie Le Huffington Post français.

Un spectacle engagé

Sur scènes Madonna revisite sa carrière avec des costumes et des images d’archives, offrant des tubes tels que ’Vogue’, ’Hung Up,’ et ’Material Girl’. Le public a été impressionné par ses nombreux changements de costumes, une célébration de ses 40 ans de carrière.

La Queen of Pop a également abordé divers sujets d’actualité entre les chansons, prônant la paix entre Israël et la Palestine, évoquant les victimes du Sida et montrant un drapeau ukrainien. Elle a interprété ’I Will Survive’ de Gloria Gaynor et rendu hommage à Sinéad O’Connor, décédée en 2023, ainsi qu’à d’autres artistes Prince ou encore Michael Jackson.

Madonna se produira ensuite à Paris en novembre, puis à Montréal et au Mexique au début de 2024.

