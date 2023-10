La tête d’affiche du ’Cosby Show’ croule sous les accusations d’agressions sexuelles et cela ne s’arrête pas. Une plainte contre l’acteur vient d’être déposée.

Bill Cosby a été condamné pour viol en 2018 mais il a retrouvé la liberté en 2021 suite à l’annulation de sa sentence. La star américaine a toujours réfuté ces acccusations.

Une nouvelle plainte au civil

Depuis des années, plus de 60 femmes ont accusé l’humoriste d’agressions sexuelles et viols. Une nouvelle plaignante s’est rajoutée à cette longue liste.

Selon les informations récupérées par Fox News, une femme qui vit au Nouveau-Mexique a porté plainte au civil pour agression sexuelle. La dénommée Donna Motsinger, raconte qu’elle a été victime d’un viol et qu’on l’a drogué. Les faits se seraient déroulés quand elle officiait comme serveuse dans un restaurant de la Bay Area. L’acteur fréquentait l’établissement depuis une cinquantaine d’années. Selon les dires de la dame, Bill Cosby l’aurait poursuivi jusqu’à chez elle.

Il lui aurait aussi donné une invitation pour son show de stand-up au Circle Star Theater à San Carlos. La star serait venue chez elle avec une limousine, une fois dans la voiture, il lui aurait proposé un verre de vin. Quand ils se sont trouvés dans la loge, elle aurait "commencé à se sentir malade et Mr Cosby lui aurait donné une aspirine".

Un réveil brutal pour la plaignante

Selon le témoignage de l’ancienne serveuse, elle aurait perdu connaissance et quand elle est revenue à elle, deux employés de Mr Cosby étaient en train de l’installer dans la limousine de la star. Donna Mostinger déclare qu’elle "s’était réveillée dans sa maison sans aucun vêtement, sauf ses sous-vêtements, pas de haut, pas de soutien-gorge et pas de pantalon. Elle savait qu’elle avait été droguée et violée par Bill Cosby".

La victime a mis entre les mains de la Cour supérieure de Los Angeles un document de 11 pages. Elle a également accusé la société de production Jemmin, Inc et le Circle Star Theatre, de ne pas avoir pu assurer la sécurité des invités. Mme Motsinger demande à être dédommagée sans préciser le montant.