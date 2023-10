La tournée 2023 de Christine and the Queens subit un revers inattendu. Alors que Red était sur le point de reprendre sa série de concerts en Amérique du Nord ce week-end, son équipe a annoncé leur annulation immédiate en raison de problèmes de santé.

Malade

"Red (alias Christine and the Queens) a été malade aujourd’hui et, sur les conseils des médecins, forcé de prendre la décision difficile d’annuler toutes les dates de tournée restantes pour 2023", indique un communiqué publié dans la soirée du dimanche 15 octobre sur Instagram. Et "les remboursements sont disponibles au point d’achat".

Après une série d’évènements estivaux et des dates à travers l’Europe en septembre, Christine and The Queens devait reprendre sa tournée le dimanche 15 octobre à Montréal. Ensuite, l’artiste devait aller aux États-Unis avant de retrouver son public français en novembre.

Red

Christine and the Queens, de son vrai nom Héloïse Adélaïde Letissier, a remporté la Victoire de la musique de la meilleure interprète féminine de l’année en 2019. En 2022, l’artiste a annoncé son intention de se définir au masculin et de changer son nom de scène pour Red.

Après la déception commerciale de son précédent album, ’Red Car : les adorables étoiles’, l’artiste est revenu en juin avec un nouvel album intitulé ’Paranoia, Angels, True Love’. Ce nouvel opus comporte une collaboration notable avec Madonna sur le morceau ’Angels Crying in My Bed’.

