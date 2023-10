La vidéo est devenue virale sur TikTok. A cinq ans, un petit garçon espagnol a fait une commande impressionnante sur Amazon en utilisant l’assistant vocal Alexa.

Une facture de plus de 1000 dollars

La vidéo, vue par plus de trois millions de personnes en quelques jours sur TikTok, met en scène un père de famille espagnol et son fils de cinq ans. Alors qu’ils discutaient avec l’assistant vocal d’Amazon, Alexa, le garçon a apparemment décidé de se faire plaisir en passant une sacrée commande. Au cours de cette conversation qui a duré plus de deux heures, il a réussi à commander 45 talkies-walkies Spider-Man, 112 toboggans, un bain à remous et même une fusée. Le montant total de la commande s’élevait à plus de 1 000 dollars, soit environ 930 euros, rapporte le site 20minutes.fr.

Commande annulée

Heureusement pour le père, il s’est rapidement rendu compte de la situation et a réussi à annuler la commande avant qu’elle ne soit expédiée. Cependant, il a exprimé un seul regret dans cette histoire insolite : avoir renoncé à l’achat d’un jacuzzi d’une valeur de 450 euros. Néanmoins, il a pris une décision sage en désactivant les achats via Alexa. Désormais, son fils peut toujours interagir avec l’assistant vocal d’Amazon, mais sans risquer de vider le compte en banque de ses parents.

