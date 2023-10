Un couple néo-zélandais a été contraint de partager leur vol à bord d’un avion de Singapour Airlines avec un chien à la fois bruyant et malodorant. Ils ont reçu une compensation en guise de dédommagement.

"Tu dois régler ça …"

En juin 2023, le couple néo-zélandais Gill et Warren Press s’est retrouvé à bord d’un vol Paris-Singapour marqué par des désagréments inattendus. Malgré leur réservation en classe économique premium, leur expérience de voyage a été considérablement troublée par la présence d’un chien aux pieds de leur voisin de siège pendant les 13 heures de vol. Il convient de noter que ce chien était qualifié de ’soutien émotionnel’, appartenant à la catégorie de canidés spécialement formés pour aider les individus confrontés à des troubles psychiques, relaie Le Huffington Post.

L’animal en question, un bouledogue, s’est avéré être une source de perturbation non seulement en raison de ses ronflements bruyants, mais aussi en raison de sa propension à saliver abondamment. "J’ai dit à mon mari : ’Tu dois régler ça. Nous ne pouvons pas avoir un chien assis à côté de nous pendant aussi longtemps’", a dit l’épouse à Insider, comme le rapporte le média source cité plus haut. Le personnel de bord a avisé le mari du couple qu’il ne restait que des sièges en classe économique. Malgré cela, Gill et Warren Press ont choisi de demeurer à leurs places d’origine.

> Autre article insolite : VIDÉO – Japon : un combat de catch entre deux stars dans un train bondé

L’argent reversé à une association

La situation a pris une tournure encore plus difficile une fois que le repas a été servi. Alors que le couple essayait de trouver le sommeil, le chien a commencé à émettre un grand nombre de flatulences nauséabondes. Dans l’incapacité de tolérer davantage cette situation, ils ont finalement cédé et accepté les sièges en classe économique qui leur avaient été proposés.

Le couple, mécontent de leur vol avec un chien perturbateur, a exprimé son insatisfaction envers la compagnie Singapour Airlines. Initialement indemnisés avec deux chèques-cadeaux de 73 $, jugés insuffisants, ils ont ensuite reçu deux bons de voyage de 118 $ chacun, toujours considérés comme non-satisfaisants.

Après des discussions avec la compagnie, le couple a finalement accepté une indemnisation de 1 410 $ (environ 1 300 €), qu’ils ont choisi de reverser à l’association Blind Low Vision NZ, œuvrant pour les chiens guides en Nouvelle-Zélande, par principe de responsabilité plutôt que pour des raisons financières.

> Voir plus d’articles, photos, et vidéos insolites sur LINFO.re