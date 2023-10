Le Carolina Reaper (ou "Faucheuse de la Caroline", en français) est le piment le plus fort au monde. Sur l’échelle de Scoville, qui mesure le degré de piquant d’un piment, le Carolina Reaper atteint la note d’1,64 million d’unités. A titre de comparaison, les piments oiseau sont situés, quant à eux, entre 30 000 et 60 000 unités.

"Le premier piment est le pire. La première bouchée piquante est intense. La deuxième semble moins pire, mais à chacune il fait de plus en plus chaud, alors que de nouvelles zones dans la bouche sont touchées", a-t-il expliqué au site du Guinness World Records.

New record : Fastest time to eat 50 carolina reaper chilli peppers - 6 minutes and 49.20 seconds by Mike Jack 🇨🇦

He eventually went on to eat 135 peppers in this one sitting 🤯 pic.twitter.com/b5OxTBtbjd

— #GWR2024 OUT NOW (@GWR) September 26, 2023