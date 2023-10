Ce nouveau record a été une surprise pour Frank Rubio, qui devait initialement rester six mois dans l’ISS.

Une incroyable bénédiction

Frank Rubio, médecin de formation et pilote d’hélicoptère, est devenu cette semaine l’Américain ayant passé le plus long séjour dans l’espace, avec plus de 355 jours consécutifs à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Lors d’une discussion en direct avec le directeur de la NASA, il a qualifié son séjour dans l’ISS d’"incroyable défi" mais aussi d’"incroyable bénédiction".

Un séjour prolongé

Rubio, qui a été envoyé dans l’espace en septembre 2022 à bord d’une fusée russe, pensait initialement effectuer une mission de six mois. Cependant, son séjour s’est prolongé en raison d’un incident survenu en décembre, lorsque le vaisseau Soyouz qui devait les ramener sur terre a subi une fuite, probablement due à un impact de micrométéorite, rapporte le site Lefigaro.fr. L’agence spatiale russe Roscosmos a rapatrié ce vaisseau par mesure de précaution et en a envoyé un autre à vide. Rubio et ses collègues ont ainsi pris la relève et ont accompli la mission prévue pour l’équipage initial.

"J’ai hâte d’atteindre les 365"

À son retour sur Terre, prévu le 27 septembre, Rubio aura passé un total de 371 jours dans l’espace, dépassant ainsi le précédent record de 355 jours établi en 2022 par l’astronaute Mark Vande Hei. Cependant, le record absolu du plus long séjour spatial reste détenu par le cosmonaute russe Valéri Poliakov, qui a passé 437 jours dans l’espace. L’Américain a exprimé son enthousiasme à l’idée d’atteindre les 365 jours dans l’espace, soulignant que ce serait une étape importante pour les États-Unis.