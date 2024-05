Leur bateau, victime d’une panne de moteur et pris dans la houle, les a conduits sur cette petite étendue de terre, loin de leur destination prévue.

Trois marins ont été secourus après avoir échoué sur une île isolée du Pacifique. Ces trois hommes, partis en mer depuis l’attol de Polowat pour une sortie de pêche le 31 mars, ont fait preuve d’une ingéniosité remarquable pour attirer l’attention des secours. Ils ont utilisé des feuilles de palmier comme moyen de communication et ont formé le mot "HELP" ("AIDE") en lettres géantes sur le sol de l’île.

Le 6 avril, les garde-côtes américains ont été alertés par un proche qui signalait que trois de ses oncles n’étaient pas rentrés chez eux comme prévu. Les garde-côtes américains ont alors lancé une opération de sauvetage. Huit jours après leur échouement sur l’atoll, un avion a réussi à repérer le message en feuilles de palmier laissé par les trois naufragés.

Des colis de survie ont été largués depuis l’avion pour aider les marins en attendant les secours. Une radio a également été envoyée pour établir une communication directe avec eux. Heureusement, les trois hommes ont pu confirmer qu’ils étaient en bonne santé et qu’ils avaient accès à de la nourriture et de l’eau. Finalement, le mardi 9 avril, les marins ont été ramenés sains et saufs sur l’atoll de Polowat.

