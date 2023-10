Un employé de l’aéroport international d’Ontario aux États-Unis a fait sensation sur TikTok en partageant une erreur courante qui peut conduire à la perte de bagages lors de voyages. La vidéo est devenue virale.

L’erreur anodine à l’origine de pertes de bagages

Souvent, lors de problèmes de perte de bagages, les voyageurs blâment les employés des compagnies aériennes ou des aéroports. Cependant, selon les révélations d’un employé de l’aéroport international d’Ontario sur TikTok, l’erreur la plus fréquente provient des voyageurs eux-mêmes.

L’employé de l’aéroport explique que l’erreur en question est liée aux étiquettes d’enregistrement des vols précédents laissées sur les bagages, rapporte le site Cnews.fr. Il explique : "Si vous prenez un vol American Airlines, et qu’un mois plus tard vous volez avec la compagnie Southwest, et que vous avez laissé l’autocollant d’American Airlines, il y a des chances que l’ordinateur le scanne à la place du nouveau."

Une vidéo devenue virale

Lorsque vous enregistrez un vol ou enregistrez vos bagages, les employés de l’aéroport collent une étiquette sur vos bagages. Cela permet leur acheminement vers la destination appropriée. Malheureusement, il arrive fréquemment que les voyageurs oublient de retirer les anciennes étiquettes. L’employé explique que cela dépend du "chronométrage et de la présence d’un employé pour surveiller le bon acheminement." Si une vieille étiquette reste collée, votre valise peut se retrouver dans le mauvais avion.

La vidéo de TikTok a été visionnée plus de 467 000 fois, obtenant plus de 20 000 "likes" et plus de 300 commentaires. Elle a également été ajoutée aux favoris par 1 060 utilisateurs. Cette révélation simple, mais cruciale peut aider les voyageurs à éviter des désagréments inutiles lors de leurs prochains voyages en avion.