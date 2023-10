Après la fameuse expression "Quoicoubeh", voici la nouvelle tendance sur le réseau social Tik Tok : "Skeu Skeu" !

Dès qu’on ouvre Tik Tok, il est impossible d’échapper au phénomène "Skeu Skeu". Les jeunes ont totalement adopté cette nouvelle tendance, la trend risque d’avoir le même succès que "Quoicoubeh". La vague a atteint les cours d’école et les adolescents scrollent les minis-vidéos de danse "Skeu Skeu" sur leurs téléphones.

Mais en quoi consiste cette nouvelle vague ?

Dans les petites vidéos Tik Tok, les internautes effectuent des pas de danse avec la chanson "Skeu Skeu" en musique de fond. La petite chorégraphie ne dure que quelques secondes. Au moment, du refrain "Skeu Skeu", les jeunes croisent les jambes et réalisent un petit mouvement. Cette mélodie phare a été initiée par trois amis, elle rassemble déjà environ un million de vues en streaming alors que sa sortie est datée du 20 septembre.

Jogga, Wilsko et 7ia répètent dans le titre : "ils veulent nous Skeu Skeu" ou "on communique dans le Skeu Skeu" . Ce sont ces phrases que les Tik Tokeurs reprennent dans les vidéos accompagnées par la petite danse.

Que veut dire "Skeu Skeu" ?

L’expression est-elle tirée d’une langue étrangère ? Non, elle vient tout droit de l’imagination de Jogga. "C’est simplement sorti de ma tête", confirme le jeune homme de 19 ans auprès du Parisien. L’artiste explique que les idées lui viennent comme ça en studio ou chez lui. "Ça m’arrive au studio de dire tout et n’importe quoi, des mots qui n’ont jamais existé et Skeu Skeu est sorti".

Plusieurs stars comme Inoxtag ou Aya Nakamura, ont déjà suivi le mouvement. Le compte officiel de la Ligue 1 a même repris le fameux "Skeu Skeu".