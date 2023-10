La porte-parole du couple Biden a annoncé la nouvelle, le berger allemand a dû quitter la maison de fonction du Président des Etats-Unis. « Commander » aurait un comportement agressif.

Jeudi dernier, Elizabeth Alexander a certifié l’information : « Commander ne se trouve pas actuellement à la Maison Blanche, le temps d’évaluer les prochaines décisions à prendre ».

Commander mord les agents de sécurité

La porte-parole affirme que le chef d’Etat américain et sa femme Jill attachent une attention particulière à la sécurité des employés qui travaillent avec eux et qui assurent leur protection au quotidien.

Le chien de la famille Biden complique la tâche du personnel. Commander est revenu d’une session de dressage quand il a recommencé à faire des siennes. Le « Secret Service », le centre de protection des personnes hauts placées, avait indiqué qu’un des membre de leur service a été victime d’une morsure. A en croire les médias aux Etats-Unis, cet incident est loin d’être un cas isolé.

Le départ du chien est définitif ?

La télévision CNN révèle que 11 agents du « Secret Service » ont été victimes des assauts de Commander. D’autres employés qui officient à la Maison Blanche ont souffert de ses morsures. Selon les indiscrétions des médias US, Jill Biden avait du mal « à reprendre le contrôle » du chien qui attaquait directement un agent des services secrets.

Major, un des chiens de Joe Biden et Jill, a subi le même sort. Leur animal de compagnie a séjourné au Delaware dans le domicile familial des Biden pour effectuer un cours de dressage. Malheureusement, le président et sa femme ont dû le donner à des amis qui vivent « dans un environnement plus calme ».