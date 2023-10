Sauhry et Jeremy Turner ont accueilli leurs trois filles le 3 septembre aux Etats-Unis en l’espace de 4 ans.

Elle a défié toutes les probabilités

Juliet Turner est arrivée au monde le 3 septembre 2023 à Ocala, en Floride (est des Etats-Unis). Comme le rapporte BFMTV, elle a défié toutes les probabilités en étant née le même jour que ses deux grandes sœurs, Jasmine et Jessica. Ces dernières sont respectivement nées le 3 septembre 2020 et le 3 septembre 2021.

Le papa le plus heureux

Les parents des trois filles, Sauhry et Jeremy Turner, ont apporté plus de précision au micro d’ABC News. "Nous avons été stupéfaits et surpris que la troisième veuille naître le 3 septembre, tout comme ses autres sœurs", a affirmé le père de famille qui s’est dit "le plus heureux à Ocala".

Selon ses dires, le personnel de la maternité a été aussi "stupéfait", et les docteurs ont confirmé qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle et qu’ils n’ont "jamais vu ça".

Des anniversaires plus simples à organiser

Bien évidemment, les anniversaires seront peut-être plus simples à organiser, mais ils doivent faire face à quelques "obstacles logistiques" pour les fêtes, d’après Jeremy Turner. "On ne sait même pas comment chanter [correctement] Joyeux anniversaire", a-t-il plaisanté. Il a tout de même noté que les noms de ses filles sont chantés en commençant par la plus âgée.

