Les émoticônes aident à illustrer les émotions dans les messages. Pour mettre plus de fun, dans les échanges Google a mis en place ’Emoji Kitchen’.

Un visage triste ou hilarant, les émojis donnent plus de vie aux conversations. Chaque situation peut être traduite à travers des émoticônes.

Google a décidé d’innover un peu. Grâce à l’Émoji Kitchen, le choix est largement diversifié. Comment fonctionne ce nouvel outil ? Il suffit juste de taper son appellation sur le moteur de recherche. Google vous présente ensuite les émojis disponibles.

Pour commencer la création de votre propre pictogramme, vous cliquez sur ’En cuisine’ et vous pouvez commencer la customisation. Vous pouvez assembler deux émoticônes improbables. Par exemple, vous avez la possibilité de fabriquer un nounours avec une tête de fraise.

Plus de 230 émojis sont accessibles pour satisfaire votre imagination. Cet outil était dédié à l’application Gboard lors du lancement de la version beta en 2020. Le géant d’internet a décidé de l’ouvrir à tous les internautes. En plus, son utilisation est très simple, presque enfantin. D’après les renseignements relayés par BFMTV, après la création de l’émoji, il faut l’enregistrer en tant qu’image. Cependant, elle ne peut pas être insérée en tant qu’émoji dans vos messages à cause du règlement Unicode qui régit l’utilisation des émoticônes.