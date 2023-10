Le boitier de l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max a tendance à surchauffer. Apple a annoncé qu’un correctif allait être déployé prochainement pour éviter ce problème.

Difficulté de garder en main l’iPhone 15

L’entreprise américaine Apple a dévoilé ses iPhones 15 Pro et 15 Pro Max le mois dernier. Pourtant, ces téléphones font récemment l’objet de critiques et de plaintes à cause de leur boitier qui a tendance à surchauffer.

Certains utilisateurs se sont plaints de la difficulté à garder en main l’appareil. L’un d’entre eux a même publié une photo de son iPhone 15 à côté d’un thermomètre mesurant une température de 44,3°C, relate TF1.

Deux raisons ?

Kyle Wiens, directeur général d’iFixit, une plate-forme spécialiste des pièces détachées, a prévenu que ce problème pourrait causer des dommages à la batterie. Ming-Chi Kuo, analyste au cabinet TF International Securities, a de son côté, précisé qu’un changement dans la conception du téléphone serait à l’origine de ce dysfonctionnement.

Ce spécialiste d’Apple a évoqué deux raisons : la réduction de la zone de dissipation de la chaleur et l’utilisation du titane dans la composition du châssis alors que cet élément absorbe moins la chaleur que l’acier inoxydable. Selon lui, tout cela a un impact négatif sur "l’efficacité thermique".

Un correctif

Pour éviter la surchauffe de l’iPhone15, la marque à la pomme a annoncé qu’un correctif allait être déployé prochainement. "Nous avons identifié quelques conditions qui peuvent faire que l’iPhone fonctionne plus chaudement que prévu", a-t-elle expliqué au micro du magazine Forbes. D’après elle, le téléphone peut sembler plus chaud au cours des premiers jours suivant la configuration ou la restauration de l’appareil en raison de l’augmentation de l’activité en arrière-plan. "Nous avons également trouvé un bug dans iOS 17 qui affecte certains utilisateurs et qui sera corrigé dans une mise à jour logicielle", a renchéri le fabricant dans ses explications.

