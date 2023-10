PowerPoint est l’un des logiciels les plus connus de Microsoft. L’un de ses créateurs, Dennis Austin, a rendu l’âme le 1er septembre à l’âge de 76 ans. D’après le Washington Post, l’ingénieur est mort d’un cancer du poumon à son domicile.

#DennisAustin, who co-created PowerPoint software almost 36 years ago which is still being used by millions, has passed away in #US. pic.twitter.com/wwKnyiY3yl

— Bilkul Online : Business & Lifestyle News (@bilkulonline) September 10, 2023