Cette nouvelle fonctionnalité, baptisée ’Browse with Bing’, est initialement réservée aux abonnés payants, mais sera bientôt accessible à tous les utilisateurs de ChatGPT.

ChatGPT, l’interface d’intelligence artificielle créée par OpenAI, franchit une nouvelle étape dans son développement. Avec le lancement de ’Browse with Bing’, elle peut désormais naviguer sur Internet pour collecter des informations actualisées en temps réel. Jusqu’à présent, les réponses de ChatGPT étaient basées sur des bases de données qui dataient, au plus récent, d’août 2021. Cette nouvelle fonctionnalité s’adresse initialement aux abonnés payants de ChatGPT, notamment ceux des services Plus et Enterprise. Cependant, OpenAI prévoit de la rendre accessible à tous les utilisateurs à l’avenir, rapporte 20 Minutes.

L’utilisation d’un modèle en architecture ouverte, permettant à ChatGPT d’accéder à une variété de sources en ligne, comporte certains risques, notamment celui de fournir des informations incorrectes. Contrairement à une base de données unique et contrôlée par l’éditeur du logiciel, l’accès à Internet en temps réel peut rendre ChatGPT plus susceptible de restituer des contenus erronés.

OpenAI n’est pas le seul acteur à exploiter les capacités des intelligences artificielles conversationnelles. Des entreprises telles que Microsoft avec Bing Chat et Google avec Bard avaient déjà proposé des intégrations de modèles de langage similaires à leurs moteurs de recherche sur Internet.