Les férus de la marque à la pomme ont attendu ce moment avec impatience. Découvrez les nouveautés annoncées lors de la keynote Apple de septembre 2023.

Les annonces de la Keynote Apple de septembre 2023 ont été très attendues, et la présentation a duré plus d’une heure. L’événement a été l’occasion pour la société de dévoiler les nouveautés concernant l’iPhone 15, ainsi que deux nouvelles montres connectées, l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2.

L’iPhone 15

L’iPhone 15, très attendu, a été au centre de l’attention lors de la Keynote d’Apple. La présentation détaillée de ce produit phare a dévoilé plusieurs nouveautés, tant pour la version classique (Dynamic Island, puce A16 Bionic, nouveau capteur photo de 48 Mpx, etc.) que pour la version Pro (puce A17 Bionic, revêtement en titane, capteur photo avec zoom x5, etc.). Comme à l’accoutumée, l’iPhone 15 est disponible en quatre versions différentes : l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. La grande surprise de la soirée a été la révélation des tarifs de l’iPhone 15, qui se sont avérés être plus bas que prévu. Cette nouvelle a contrasté avec une information récente concernant l’interdiction de la vente de l’iPhone 12 en France en raison d’émissions d’ondes jugées excessives, rapporte Linternaute.

L’Apple Watch Series 9

En ce qui concerne les montres connectées, l’Apple Watch Series 9 a été présentée avec quelques améliorations, notamment un nouveau processeur, la puce S9, et une luminosité atteignant 2000 nits. De plus, un nouveau geste, le "double tap," permet de contrôler les notifications, la musique et les appels en effectuant un double pincement des doigts. La grande annonce concernant les montres connectées a porté sur la future arrivée de l’Apple Watch Ultra 2, une version haut de gamme avec un nouveau processeur et un fond d’écran unique incluant une boussole intégrée.

AirPods avec port USB-C

Bien que peu d’informations aient été fournies, Apple a également présenté de nouveaux écouteurs AirPods Pro 2 équipés d’un port USB-C pour une meilleure compatibilité avec sa gamme de produits. En ce qui concerne les ordinateurs MacBook, la Keynote n’a pas révélé de nouveaux modèles avec la puce M3 pour le moment. Cependant, il est possible qu’Apple annonce ces nouveaux MacBook propulsés par la puce M3 en octobre 2023, séparant ainsi cette annonce de la Keynote principalement axée sur l’iPhone.

