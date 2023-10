Dans la soirée du mardi 12 septembre, New York a été marquée par la cérémonie des MTV Video Music Awards pour récompenser les meilleurs clips vidéo. La star américaine de pop-folk, Taylor Swift, et la chanteuse colombienne Shakira sont les grandes gagnantes de cette édition.

La cérémonie des MTV Video Music Awards, qui met à l’honneur les clips vidéo les plus remarquables de l’année, s’est déroulée mardi 12 septembre à New York. Taylor Swift et Shakira sont les deux grandes gagnantes de la soirée. Elle ont remporté les cinq prix les plus prestigieux.

"C’est incroyable"

Âgée de 33 ans, Taylor Swift a gagné les prix de la meilleure chanson, de la meilleure musique pop, de la meilleure réalisation, et le prix du meilleur clip vidéo pour son tube "Anti-Hero". La star américaine s’est vue remettre quatre récompenses, dont le prix le plus convoité de la soirée, celui du meilleur clip vidéo, qu’elle avait déjà remporté en 2022 pour "All Too Well : The Short Film". La superstar américaine a exprimé son enthousiasme face à cette reconnaissance. "C’est incroyable", a-t-elle dit.

"Merci d’avoir joué un rôle aussi important dans ma carrière depuis que j’ai 18 ans"

Shakira (46 ans) a reçu le prix du "Video Vanguard", une récompense honorant les contributions remarquables à l’industrie audiovisuelle. Revêtant une somptueuse robe scintillante, la chanteuse a terminé sa performance en se jetant dans la foule jusqu’à une plateforme qui l’a surélevée au-dessus du public. "Merci à MTV. Merci d’avoir joué un rôle aussi important dans ma carrière depuis que j’ai 18 ans", a-t-elle dit.

D’autres artistes récompensés

Lors de cette édition, le rappeur Lil Wayne a été aussi honoré pour sa carrière exceptionnelle dans le rap. L’artiste new-yorkaise Nicki Minaj a remporté le prix du meilleur album hip-hop pour "Super Freaky Girl". Le prix du meilleur R & B a été attribué à SZA, même si elle n’était pas présente. Le groupe sud-coréen Stray Kids a été également honoré avec le prix de la meilleure musique K pop, tandis que le Nigérian Rema a remporté le prix de la meilleure musique afrobeats dans une toute nouvelle catégorie pour son single "Calm Down" avec Selena Gomez.