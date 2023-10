Certains prénoms paraissent faciles à énoncer, pourtant beaucoup de personnes n’arrivent pas à le dire correctement. Voici la liste des prénoms qu’on prononce mal.

Une étude a permis de connaître le prénom le plus mal prononcé.

Quel est donc ce prénom mal prononcé ?

Surprise, il est très prisé et loin d’être original. Encore plus étonnant, ce prénom masculin est composé que quatre lettres. Pourquoi tant de gens se trompent lorsqu’ils l’épellent ? Word Finder X a tenté de trouver une explication à ce phénomène.

Les spécialistes de la société ont planché sur la question en analysant minutieusement les renseignements fournis par Forvo. Cette plateforme donne un coup de main aux gens pour une meilleure prononciation des mots compliqués. Le site vous donne la possibilité d’écouter le mot pour mieux l’épeler après. Les utilisateurs activent les clips audios pour énoncer correctement des prénoms.

Sean devient Shawn

Alors quel prénom est le plus recherché sur Forvo ? "Sean" se hisse à la tête du classement. Aussi simple et court soit-il, les gens hésitent beaucoup sur la prononciation de ce prénom. "Sean" est porté par des millions de personnes, il est très commun dans les pays anglophones. Pourtant, le site a enregistré plus d’un million de requêtes sur ce prénom. Les internautes déclenchent le clip audio pour déterminer sa véritable prononciation. "Sean" est nommé "Shawn" dans les nations qui parlent anglais.

"Xuxa" fait aussi partie des prénoms les plus recherchés avec 802 000 requêtes, il est d’origine basque.

"Alexander" rassemble 422 00 demandes de clip audio alors qu’il semble facile à dire.

Les trois autres prénoms qui rassemblent le plus d’écoutes sont très courants et n’ont rien de compliqué : Benjamin, Michael et Thomas.