George R.R. Martin, l’écrivain derrière la célèbre saga ’Game of Thrones’, ainsi que d’autres auteurs, ont intenté des poursuites à l’encontre de la start-up californienne OpenAI. Ils affirment que l’entreprise a utilisé leurs œuvres pour développer ChatGPT sans respecter leurs droits d’auteur.

"Sans autorisation"

Dans la plainte soumise le mardi 19 septembre devant un tribunal fédéral à New York, les auteurs allèguent que la société a utilisé leurs ouvrages "sans autorisation" afin de former son modèle de langage, qui est à la base de ChatGPT. Cette technologie d’intelligence artificielle (IA) permet au logiciel de générer une grande variété de textes en réponse à des requêtes formulées en langage courant. "Au cœur de ces algorithmes se trouve le vol systématique à grande échelle", écrivent les avocats, selon les médias français comme Europe 1.

Au sein des plaignants de cette action en nom collectif, il y a l’Authors Guild, une organisation dédiée à la protection des droits des écrivains, ainsi que plusieurs auteurs de renom, parmi lesquels George R.R. Martin et le célèbre romancier John Grisham. Par ailleurs, de multiples autres requêtes ont été déposées par des artistes, des organisations et des développeurs de logiciels contre OpenAI et les entreprises concurrentes.

"Danger"

Les avocats argumentent les modèles de langage "mettent en danger la capacité des auteurs de fiction à gagner leur vie, dans la mesure où ils permettent à n’importe qui de générer automatiquement et gratuitement (ou à très bas prix) des textes pour lesquels ils devraient autrement payer des auteurs". Ils appuient également que les outils d’intelligence artificielle générative ont la capacité de produire des contenus dérivés qui imitent le style des écrivains. La plainte ajoute que cette imitation délibérée du travail des plaignants altère de manière injuste et préjudiciable leurs œuvres, les transformant en facteurs contribuant à leur propre détérioration.

