La trentième édition des MTV EMA se tiendra à Paris le 5 novembre 2023. La France sera bien représentée à la cérémonie avec la nomination d’Aya Nakamura, Louane, Slimane, Big Flo et Oli, et Ninho. L’interprète de Djadja, en compétition dans la catégorie Meilleur artiste français, est aussi en lice pour remporter le trophée de Meilleur Artiste Afrobeats.

La France accueille les MTV EMA 2023 à Paris

Le monde entier aura les yeux rivés sur Paris le dimanche 5 novembre 2023, jour de la cérémonie des MTV EMA 2023. La cérémonie récompense les artistes internationaux qui ont dominé les charts et sera retransmise en direct dans plus de 150 pays.

En lice pour devenir le Meilleur artiste français, Aya Nakamura, Louane, Slimane, Big Flo et Oli, Aime Simone, et Ninho sont les heureux nommés dans cette catégorie pour cette trentième édition. Taylor Swift, quant à elle, est nommée 7 fois et fait office de favorite pour les catégories Meilleur artiste, Meilleure chanson ou encore le Meilleur clip. Elle est suivie par Olivia Rodrigo et SZA qui comptent 6 nominations chacune. Miley Cyrus, Nicki Minaj, Måneskin et Doja Cat sont nommés 4 fois.

Une nouvelle catégorie et 26 premières nominations

Cette nouvelle édition des MTV EMA comprend une nouvelle catégorie : Meilleur artiste Afrobeats. Les nommés de cette catégorie sont Asake, Ayra Starr, Burna Boy, Davido, Rema et la Française Aya Nakamura.

Les MTV EMA 2023 enregistrent 26 premières nominations, dont celles de Jungkook du groupe BTS, FLO, PinkPantheress, Ice Spice ou encore Central Cee. Les votes sont déjà ouverts sur le site officiel des MTV EMA 2023 et seront clôturés le 31 octobre à 23 h 59 CET.