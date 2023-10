L’idée de faire l’amour sous l’eau peut sembler excitante. Certaines personnes se laissent tenter à la piscine ou à la mer lors des vacances, mais des experts en santé mettent en garde contre cette pratique.

Une pratique déconseillée, surtout pour les femmes

L’ébat aquatique peut être tentant, mais cela présente des risques qu’il est important de prendre en compte. Les experts médicaux mettent en garde contre cette pratique, surtout pour les femmes. Le Dr Jacques Waynberg, directeur de l’Institut de sexologie de Paris,et le Dr Jean-Marc Bohbot, infectiologue à l’Institut Alfred Fournier, cités par le magazine Auféminin ; ont donné leurs avis sur le sujet auprès de Madame Figaro.

Irritations et risques d’infection

Les femmes peuvent éprouver des sensations inconfortables au niveau vaginal après des relations sexuelles sous l’eau. En effet, "la muqueuse vaginale est irritée", selon le Dr Bohbo, ajoutant : "On ressent la même sensation que lorsque l’on sort de la piscine et que l’on a la peau sèche et tendue". Avoir régulièrement des rapports sexuels sous l’eau peut également entraîner des infections.

Flore vaginale déséquilibrée

D’après le Dr Waynberg, faire l’amour sous l’eau risquent de perturber le pH de la muqueuse vaginale et de "fragiliser la flore". Le Dr Bohbot a souligné que le pH vaginal est altéré lorsque l’eau est salée ou chlorée. Cela peut provoquer des irritations intimes et des infections si ces dernières sont récurrentes. Les conséquences peuvent aller des mycoses aux vaginites et aux vaginoses bactériennes, ce qui peut être inconfortable.

À prendre en compte

Il est important de comprendre que les rapports sexuels sous l’eau présentent des risques pour les femmes. Outre l’impossibilité de protection adéquate, la pénétration dans l’eau n’est pas bonne pour leur partie intime. "Trop de pénétrations reviennent à faire un lavage vaginal, les bacilles de Dörderlein tendent alors à disparaître, ce qui laisse place aux microbes et crée des infections", a clairement expliqué le Dr Waynberg. Cette pratique est donc une mauvaise idée.