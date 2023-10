Synopsis officiel et le casting so frenchie

Fanny (Lou de Laâge) et Jean (Melvil Poupaud) ont tout du couple idéal : épanouis dans leur vie professionnelle, ils habitent un magnifique appartement dans les beaux quartiers de Paris et semblent amoureux comme au premier jour. Mais lorsque Fanny croise, par hasard, Alain (Niels Schneider), ancien camarade de lycée, elle est aussitôt chavirée. Ils se revoient très vite et se rapprochent de plus en plus…

Le casting accueille également Valérie Lemercier (Camille Moreau, la mère de Fanny), Grégory Gadebois (Henri Delany, détective privé), Elsa Zylberstein (Caroline Blanc), ou encore Guillaume de Tonquédec (Marcel Blanc).

Nouvelle expérience

Bien que l’intrigue amoureuse et les thèmes qui en découlent soient conformes au style du metteur en scène new-yorkais, diriger des acteurs dans une langue autre que l’anglais constituait une expérience totalement inédite pour Woody Allen. "Je ne parle que l’anglais si bien que je ne pensais pas avoir un jour la possibilité de tourner dans une autre langue, mais je me suis aperçu que j’arrivais à voir si un acteur jouait de manière crédible ou pas", a fait savoir le cinéaste.

Dans des propos rapportés par les médias comme Allocine, le réalisateur a continué "comme c’est moi qui ai écrit le scénario, je savais ce que les acteurs disaient à chaque scène. Et si j’avais un doute, j’interrogeais ma scripte ou les cadreurs qui, eux, parlaient français".

Woody Allen était peu familier avec les acteurs de la distribution. Pour faire ses choix, il a passé en revue de nombreuses vidéos pour s’assurer qu’ils convenaient aux rôles. Peu de temps avant le début du tournage, il les a rencontrés et leur a accordé une grande liberté d’expression dans leurs performances.

