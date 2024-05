"…l’obligation résultera du fait que…"

Valérie Lépine, déléguée générale de l’union des producteurs de cinéma, a affirmé sur les ondes de RTL : "ce qui est en train de changer c’est que ce poste va devenir obligatoire pour tous les enfants de moins 16 ans qui tournent sur un film". Dans des propos retranscrits notamment par Le Figaro, elle a continué : "l’obligation résultera du fait que le CNC, le Centre National du Cinéma et de l’İmage Animée, ne délivrera pas d’aides aux films qui ne respecteraient pas cette règle". Valérie Lépine a ajouté que tous les professionnels souhaitaient que cette obligation soit mise en place le plus rapidement possible, bien qu’ils reconnaissent l’existence de contraintes matérielles et de nouvelles conditions.

Après les déclarations de Godrèche

Parmi ces mesures, ils envisagent de demander à l’accompagnateur de fournir des extraits du casier judiciaire ou une preuve d’expérience éducative significative pour les enfants qu’il accompagne. Elle a également exprimé la conviction que cette professionnalisation du poste se mettrait en place rapidement.

Cette décision intervient après les accusations de viols et d’agressions sexuelles portées par l’actrice Judith Godrèche contre deux réalisateurs alors qu’elle était mineure. Plus tôt cette semaine, dix autres actrices ont également accusé le réalisateur Philippe Lioret de comportements inappropriés dans un contexte professionnel.

