Huit ans après

Le 4e volet de Bridget Jones sortira en 2025 avec le titre "Mad about the boy". Comme le rapporte Yahoo Actualités, la British girl fera son grand retour huit ans après la diffusion du 3e volet en 2016. Dans ce dernier film, la jeune trentenaire célibataire à la recherche de l’homme idéal a finalement eu sa fin heureuse. Mais son cœur a balancé entre son amour de toujours, Mark Darcy, interprété par Colin Firth, et un nouveau personnage, le séduisant entrepreneur milliardaire Jack Qwant, joué par Patrick Dempsey.

Le grand absent est…

Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant, Patrick Dempsey et Emma Thompson ont répondu présents lors du casting de Bridget Jones’s Baby en 2016. Pour ce 4e volet du film, l’actrice de 54 ans reprend le rôle de Bridget Jones pour le plus grand bonheur des fans. Toutefois, un personnage principal sera absent du casting de ce dernier et ultime opus, il s’agit de Mark Darcy. Deux nouveaux acteurs britanniques ont été par ailleurs annoncés à savoir : Chiwetel Ejiofor et Leo Woodall. Ces protagonistes rejoignent l’entourage de Bridget. Jusqu’ici, aucun détail sur leurs rôles n’a été révélé.

Le tournage de ce film est prévu début mai, et les aventures de cette loveuse britannique sortiront à partir du 14 février 2025.

