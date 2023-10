L’attente autour du film ’Bernadette’ est à son comble. Le long métrage, attendu en salle le 4 octobre prochain, est porté par l’icône du cinéma français, Catherine Deneuve. Elle y incarne l’ancienne première dame de France. Cependant, la famille de Jacques Chirac regrette que le tournage du film se soit déroulé sans qu’elle en soit informée.

À l’origine, le film devait être intitulé ’La Tortue’, faisant référence au surnom peu flatteur que les conseillers de l’Élysée avaient attribué à Bernadette Chirac en 1995, au début du premier septennat de son mari. Le long-métrage retrace cette période. Catherine Deneuve y incarne une Bernadette qui prend position contre le système et dévoile une facette combative inattendue.

Le film explore la volonté de Bernadette de devenir populaire, potentiellement pour sauver le mandat de Jacques Chirac pour sauver le mandat de Jacques Chirac. Entre situations de coups bas et de rivalités dans les coulisses du pouvoir, Bernadette" se présente comme une satire humaine avant d’être un "brûlot" politique.

Parmi les principaux personnages du film, on retrouve Claude Chirac, incarnée par Sara Giraudeau. Elle se dévoile comme dépassée et envieuse de l’attention médiatique accordée à sa mère. Le cercle proche de la famille Chirac a visionné le film et a apprécié la performance de Catherine Deneuve. Cependant, la famille a avoué avoir été "heurtée" de ne pas avoir été consultée à propos du projet avant son élaboration.

