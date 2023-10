Warner Bros avait pris la décision d’abandonner le projet "Batgirl" en 2022. Il a été acté que la fiction dédiée à la superhéroïne ne sera pas diffusée dans les cinémas.

"Batgirl" annulé et une plainte pour la production

Le sort continue de s’acharner sur le film. Une actrice de ce block-buster compte bien en découdre avec les studios. Il ne s’agit pas de Leslie Grace qui incarne Batgirl. La plaignante s’appelle Cristina Stanovici et elle faisait partie des figurants du film.

Elle a été victime d’une blessure grave durant le tournage de "Batgirl". La jeune femme s’est heurtée avec une moto qui roulait très vite, l’engin à deux roues était doté d’une caméra.

La victime a relayé au tabloid anglais The Sun, qu’elle a été opérée plusieurs fois à cause de ses nombreuses factures. L’accident est arrivé sur le plateau en Ecosse durant l’année 2022. Dans son article, le média britannique a posté des images des cicatrices impressionnantes de Cristina Stanovici.

Un terrible accident qui a failli entraîner sa mort selon la victime

Elle a accepté de témoigner dans le journal sur les circonstances terribles de cet accident. La convalescence de Cristina Stanovici a duré autour d’un an et demi. "La moto m’a percutée par la droite et je me suis envolée dans les airs. J’ai hurlé pour que l’équipe paramédicale du tournage me prenne en charge car j’avais vu une ambulance sur le plateau", rapporte la miraculée. Les ennuis vont perdurer pour l’artiste-peintre après ce traumatisme. Elle raconte avoir tellement souffert entre le choc psychologique et les douleurs physiques. L’actrice débutante déclare qu’elle a failli mourir pendant ce tournage.

Face à cette plainte, Warner Bros a réagi rapidement via le porte-parole de la maison de production : "Nous souhaitons un prompt rétablissement à Cristina. Des avocats sont chargés en ce moment-même de travailler sur cette affaire impliquant notre société. Il serait inapproprié de faire davantage de commentaire".