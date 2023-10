Les footballeurs sont passionnés par les belles voitures. L’argentin Mauro Icardi a choisi une Rolls-Royce qui n’existe qu’en trois modèles !

Les stars du ballon rond aiment bien conduire des voitures de luxe issues des grandes marques comme : Lamborghini, Ferrari, Porsche… Mauro Icardi, ancien attaquant du Paris Saint Germain ne déroge pas à la règle. L’ex-joueur de l’Inter Milan s’est laissé séduire par une voiture anglaise, une Rolls-Royce d’une valeur de 26 millions d’euros.

Une voiture basée sur le modèle Phantom

Icardi s’est engagé récemment avec le club de Galatasaray. Il pourra partir à la découverte d’Instanbul et ses alentours au volant de son véhicule rutilant. Le BOAT TAIL détient une particularité : trois modèles seulement ont été fabriqués et ils ne sont pas commercialisés. Le prix de la Rolls-Royce de l’ancien parisien a été évalué autour de plus de 25 millions d’euros, la classant comme la voiture neuve la plus élevée au monde. Son style tire son origine d’un Phantom. Pour le construire, il a fallu assembler plus de 1813 pièces pendant quatre ans.

Idéale pour un pique-nique classe

La classe british et le luxe font partie intégrante du BOAT TAIL avec ses fils tissés et le Spirit of Ecstasy en or rose. Cette voiture est dotée d’un moteur de V12 de 6,7 litres à 600 chevaux. Pour un pique-nique improvisé, cette voiture garde ce qu’il faut dans son coffre : des couverts en argent et des assiettes en porcelaine venant de la marque Christofle. Ils adoptent la même couleur que le bolide.

Ce cabriolet a été livré avec une table et un parasol télescopiques pour compléter toute la panoplie pour pique-niquer en toute tranquillité. Très spacieux, cette automobile luxueuse détient quatre places mesurant 5,76 m de long. Cette voiture possède deux réfrigérateurs, une solution idéale pour mettre au frais le champagne. Sans aucun doute, Mauro Icardi a déniché une perle rare pour sa collection de voitures.