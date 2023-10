À l’occasion du World Clean Up Day, plusieurs actions de ramassage de déchets étaient menées partout sur l’île. À la Grande Chaloupe, l’association Plastik A koz a réuni 150 personnes. Au total, 1,5 tonne de déchets ont été ramassées.

Plastik’Akoz , l’association réunionnaise de lutte contre la pollution plastique, s’est mobilisé comme chaque année à l’occasion du Wolrd Cleanup Day. Cette manifestation mondiale vise à nettoyer la planète.

Les salariés et leurs familles des cinq entreprises fondatrices : E. Leclerc Réunion, Antenne Réunion, le Crédit Agricole de La Réunion, EDF à La Réunion et Suez RV Réunion., rejoints par les salariés et familles de deux autres entreprises : Macé et ABC Maxilift ont mené ensemble cette grande action de nettoyage.

18 stagiaires de L’École de la 2e chance ont également répondu présents à l’invitation.

Parcours d’orientation par équipe, ramassage libre sur les sentiers et aux abords de la route ont permis de collecter près de 1,5 tonne de déchets, dont 420 kilos de verre, 220 kilos de canettes et bouteilles plastiques recyclables ; 200 kilos d’ordures et enfin 660 kilos d’encombrants et de batteries usagées ; tous triés et envoyés dans les filières de recyclage.

"Plastik Akoz a rempli son objectif aujourd’hui de sensibiliser, d’éveiller les consciences sur la prolifération des déchets et la nécessité pour nous tous de préserver notre patrimoine naturel, sur un site remarquable et un symbole fort en ces Journées européennes du Patrimoine. Toutes les générations étaient réunies aujourd’hui dans une ambiance ludique et familiale" se félicite Jean Francois Finck, Président de l’association Plastik’Akoz.