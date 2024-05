Sous le soleil, sous les tropiques, le plein de vitamine D ce n’est pas si simple. Si cet élément essentiel à notre bien être est souvent associé au soleil, la Réunion n’échappe pas aux carences. La majeure partie de notre population est même en manque de cette vitamine D. Pourquoi ? Il est question de couleur de peau, d’exposition au soleil et d’alimentation.

La vitamine est une molécule essentielle pour le bon fonctionnement de notre corps tout au long de notre vie.

Le manque de vitamine D chez la population réunionnaise s’explique de plusieurs façons. Déjà, les peaux mattes ou foncés synthétise très mal la vitamine D à partir de l’exposition au soleil. C’est aussi une question alimentaire.

Outre l’exposition au soleil, la vitamine D se cache aussi dans les aliments "Les aliments qui pourraient apporter dans l’alimentation ne font pas forcément partie de la consommation courante, ce sont des produits laitiers gras, du poisson gras, un peu de viande et très peu aussi dans les oeufs. Et à La Réunion, la consommation de produit laitier est faible, la consommation de poisson gras est faible . Il faut faire le constat que la vitamine D peut manquer dans l’assiette et dans l’organisme des Réunionnais ", explique Fridor Funteu, nutritionniste à l’Institut Régional d’Éducation Nutritionnelle.

Pour apporter à votre organisme de la vitamine D nécessaire à son bon fonctionnement, il y a plusieurs solutions, avec déjà une alimentation équilibrée, mais aussi s’exposer entre 10 et 20 minutes au soleil tous les jours, juste les bras et les jambes sans protection solaire ça peut suffire, mais vu les taux d’UV importants sur notre île, certains se tournent sur les compléments alimentaires.

"Une bonne alternative c’est l’huile de foie de morue avec de la vitamine D et la vitamine A", conseille le pharmacien, Claude Cheung Lung.

La vitamine D est importante dès le plus jeune âge pour avoir des os solides mais aussi tout au long de sa vie. Dès 65 ans, le traitement préventif d’une carence est quasi systématique. La vitamine D c’est ce qui régule notamment le taux de calcium dans notre sang. "Si on n’a pas de concentration suffisante en calcium ça aura des retentissements au niveau osseux ce qui veut dire que l’OS va devenir fragile , il va perdre en densité et ça va être un os creux, cassant. La personne âgée qui va chuter va avoir plus de risque de fracture . Les freins qui concernent directement le réunionnais ce sont effectivement la peau foncée l’obésité, le vieillissement cutanée et le fait de sédentariser, de se mettre à l’ombre des filaos ", ajoute le docteur Vincent Fauconnier, Médecin généraliste à clinique Sainte-Clotilde.

En cas de doute sur le taux de vitamine D vous pouvez réaliser une prise de sang. Dans 90 % des cas, cette carence s’explique par un manque d’exposition au soleil.