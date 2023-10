Dans un communiqué paru ce vendredi 13 octobre, la communauté d’agglomération de la CIVIS réagi suite aux nombreux actes de violences subies par les conducteurs du bus ces derniers jours.

Communiqué de la CIVIS du vendredi 13 octobre :

La CIVIS déplore une recrudescence des faits de violence sur son réseau urbain et scolaire :

•Le samedi 23 septembre sur le réseau urbain Alternéo

Deux bus du réseau Alternéo ont été la cible de caillassage vers 19h00 au niveau de la gare routière et de la piscine de St Louis. D’après les conducteurs qui opéraient ces lignes, il s’agissait d’un guet-apens. Une trentaine de jeunes ont bloqué la route et se déplaçaient d’un point à l’autre.

Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer, les dommages n’ont été que matériels.

La CIVIS dénonce et condamne avec la plus grande fermeté ce caillassage et exprime sa totale solidarité envers le personnel du réseau Alternéo.

Une plainte a été déposée en espérant que les auteurs des faits pourront être interpelés et poursuivis.

•Le mardi 10 octobre sur le réseau scolaire

Ce mardi 10 octobre à la sortie des classes, des propos racistes ont été prononcés par des élèves à l’encontre du conducteur du car scolaire desservant le Collège Plateau Goyaves de Saint –Louis.

L’intervention commune des contrôleurs du réseau et des forces de l’ordre a permis de ramener le calme.

La CIVIS condamne fermement ses propos à l’opposé des valeurs prônées lors de ses actions de sensibilisation dans les établissements scolaires.

Les auteurs de ces propos ont été identifiés, une plainte pourrait être déposée. En complément, la CIVIS pourra prononcer une exclusion temporaire ou définitive de ces élèves du transport scolaire.

La sécurité des passagers et du personnel des transports en commun doit être une priorité absolue et il est essentiel de protéger ces services qui contribuent à la mobilité quotidienne de bon nombre de citoyens.