Une puissante houle de Sud-Ouest déferle de la Pointe des Galets à la pointe de la Table en passant par la pointe au Sel avec une hauteur moyenne de 4 mètres à 4 mètres 50. Vigilance JAUNE VaguesSubmersion en cours entre la Pointe des Galets et la Pointe de la Table en passant par la Pointe au Sel.

Communiqué :

NOUS RAPPELONS à tous les usagers de la mer que la forte houle arrivée depuis mardi 19 septembre et dans les prochains jours constitue des conditions favorables au rapprochement d’animaux potentiellement dangereux près de nos côtes et donc propices à l’aggravation du niveau de risque d’attaque de requin.

Une très grande prudence est à observer en ce moment et nous déconseillons toutes activités nautiques en dehors des zones aménagées et autorisées. Les activités nautiques sont autorisées exclusivement dans des zones incluant des mesures opérationnelles de réduction du risque : Vigies Requins Renforcées et Water Patrol. La baignade est autorisée exclusivement dans les lagons, les zones aménagées (le bassin de Manapany, la piscine de Boucan-Canot et la piscine du Baril à Saint-Philippe), ainsi que dans les filets de protection (Boucan-Canot, Roches Noires et Étang-Salé).

Vous pouvez consulter les déploiements du jour des dispositifs via notre réseau social Instagram @securiterequin_reunion.

Le déploiement d’engins de pêche ciblés est impacté depuis hier et dans les prochains jours : les conditions météorologiques ne permettant pas en ce moment les sorties.