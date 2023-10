La vidéo fait le tour des réseaux sociaux et a été massivement partagée. Une baleine s’est approchée d’elle même d’un catamaran et d’une femme.

Lors d’une sortie en mer, une Réunionnaise a été approchée par une baleine. Le cétacé a même touché les pieds de la jeune femme. Sur la vidéo, elle explique : "quand une baleine vient me faire une caresse".

Très vite, la vidéo a été relayée massivement. Elle cumule des centaines de milliers de vues et des milliers de commentaires :

"Mais wouaaaww c’est trop beau à voir" ; "wouah c’est trop beau tu en n’as de la chance" ; "la chance de pouvoir vivre une expérience comme ça".

Crédit vidéo : kayluna_26 (Tiktok).

De plus en plus près et de plus en plus nombreuses, les baleines migrent vers les eaux chaudes de La Réunion depuis l’Antarctique, pendant l’hiver austral.

Selon l’association Globice, il y aurait, cette année, près de deux fois plus de cétacés que l’an passé : 476 individus au 1er août 2023.