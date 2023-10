Shana, Kenya… La Réunion a vu de trop nombreux faits-divers ces dernières semaines. Taims, rappeur péi, a publié une chanson ce mercredi qui a déjà reçu un retour favorable du grand public a dépassé les 120 000 vues sur TikTok. Il dénonce les actes d’une partie de la jeunesse de l’île et du laxisme de la justice. Il nous raconte d’où en venue cette chanson.

"Je pense à Shana, encore une petite fille, une peu trop timide qui veut se faire des amis. Je pense à ces abrutis, abrutis finis qui pensent à ôter sa vie"



Voici les premières paroles de Florian, alias Taims, rappeur réunionnais originaire du Tampon, qui s’est senti « obligé de réagir » sur ses réseaux sociaux par rapport aux différents drames survenus sur l’île.

Antenne Réunion : Pourquoi avoir écrit cette chanson sur les récents faits divers qui ont eu lieu ces derniers temps ?

Taims : Au début, ce n’était pas prévu, j’étais juste touché et bouleversé par rapport à la mort de Shana et de Kenya, surtout en écoutant le discours du père de Shana sur votre média. Hier matin, en écoutant une musique instrumentale et en apprenant la peine des mineurs qui ont jeté les galets sur Kenya, les mots me sont venus et j’ai décidé de publier sur les réseaux sociaux ce que je venais d’écrire.



A.R. : Vous avez 31 ans aujourd’hui, bon anniversaire ! Souhaitez-vous faire passer un message aux plus jeunes ?

T. : La majorité des jeunes sont très bien éduqués mais il faut rappeler à certains qu’une vie c’est fragile. En publiant ce genre de musique, cela peut leur permettre de les faire réagir et de leur montrer qu’ôter une vie a de lourdes conséquences. Je pense aussi qu’il y a une justice un peu trop laxiste qui contribue à la hausse de la violence.

A.R. : Est-ce que vous comptez faire une autre vidéo sur ce sujet ?

T. : J’avoue que ça a pris une ampleur de dingue sur TikTok, j’ai un petit compte et je me n’attendais pas faire presque 100 000 vues en un jour. Je crois que beaucoup de gens pensent comme moi, qu’il y a un véritable sentiment d’impunité en ce moment. Je m’interroge à faire une version plus longue du clip ou à écrire une autre chanson mais je n’ai pas envie de faire de la récupération et de faire le buzz sur le dos des morts.