Du côté du Maïdo un nouveau parc accrobranches voit le jour et rejoint les autres installations perchées dans les arbres ou les rochers, aux Makes, à La Plaine, à Saint-Pierre ou Cilaos. C’est une activité de plein air en plein boom. Tyroliennes, ponts de singe, lianes de Tarzan, dans la forêt de cryptomérias...

Accessible à partir de 3 ans, le nouveau parc Accrobranche ravie tout ceux qui l’ont testé. "C’était bien, ça faisait un peu peur aussi, surtout la tyrolienne. C’est un peu stressant mais j’aime bien" témoigne la jeune Eva."On a fait le parcours mauve. Mi recommande, c’est top, top", déclare un autre visiteur.

C’est un projet né d’une histoire de famille. Frère et soeur, Nathaniel et Anais, originaires du Maïdo, souhaitent relancer l’activité économique du massif. "C’est de pouvoir amener et faire rester les familles réunionnaises sur le site", explique Anais, co-gérante du Parc Accrobranches Enlèr Pied’Bois.

"Cette forêt on la connaît par coeur. On a passé des jours et des jours dedans. Le fait de reprendre cette activité, ça nous rend très très heureux ", ajoute Nathaniel Louiso, co-gérant du Parc Accrobranches Enlèr Pied’Bois

Luge, chevaux, quad et désormais accrobranche . Les activités de loisirs font leur retour au Maïdo après les épisodes d’incendie.

La mairie de Saint-Paul souhaite obtenir le label de station montagne pour le site.