Le grand parc akOatys accueillera son public seulement le 19 décembre. En attendant, une partie de l’équipe est déjà en action avec l’ouverture imminente d’une partie des installations sous la nouvelle enseigne « Tysplash » : un miniparc aqualudique entièrement thématisé !

Déjà réservée à ses plus jeunes clients, cette partie du parc a été construite en 2015. Elle a été entièrement revisitée par une talentueuse équipe de décorateurs européens. Le résultat : une mise en scène extraordinaire plongeant les enfants dans un univers directement inspiré de la bande dessinée locale « le Monde de Tys » sortie en 2018.

« Avec cette nouvelle phase de parc immersif, nous sommes très fiers de donner vie aux décors imaginés par Olivier Giraud, notre dessinateur. » déclare Lionel CARO, gérant et auteur.

En effet, en s’approchant de la grotte d’entrée, le visiteur visionne les images qui ont inspiré la thématisation de l’espace et surprise, tout est bien là : hippocampes géants, récifs coraliens de toutes les couleurs et autres animaux sous-marins, c’est un spectacle dont les enfants sont les héros !

« Dans notre métier, le cadre est très important, mais les clients nous jugent finalement sur l’offre elle-même. Avec 5 véritables toboggans aquatiques et une pataugeoire animée de jets d’eau, nous garantissons beaucoup de plaisirs à nos jeunes visiteurs » affirme le gérant.

En effet, ce concept très innovant s’adresse à une clientèle très précise, une règle : « avoir plus de 3 ans et mesurer moins de 1,40m » !

Comme au jardin d’enfants, les parents sont invités à rester aux abords de l’aire de jeux et profiter du cadre. La prestation est estimée à une ou deux heures en fonction de l’affluence sur site… Un snack est présent et les plus audacieux pourront même s’essayer à la vague statique de surf, ouverte aux mêmes horaires que Tysplash.

« Ce miniparc est maintenant tellement dense qu’il justifie d’avoir sa vie propre en dehors d’akOatys. » nous assure le maître des lieux.

Avec près de 200.000 euros d’investissements complémentaires, Tysplash espère devenir le rendez-vous régulier des familles environnantes. Il sera ouvert d’octobre à mai et sera inclus dans le grand parc akOatys pendant les vacances de janvier et mars 2024. Tysplash - Ouvert du mardi au samedi pendant les vacances puis les mercredi et week-end. 2 sessions par jour, 10€/enfant (<1,40m) https://www.akoatys.com/tysplash-miniparc-aqualudique