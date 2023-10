Ton Cousin, jeune humoriste qu’on ne présente plus, est présent sur les écrans de bon nombre de Réunionnais depuis quelques années déjà. Aujourd’hui, 1 an et demi après son passage dans " CKaré ", nous retrouvons l’humoriste pour une petite mise à jour.

Ton Cousin, jeune humoriste qu’on ne présente plus, est présent sur les écrans de bon nombre de Réunionnais depuis quelques années déjà.

D’origine mahoraise, Ton Cousin a grandi à La Réunion où il a vécu dans plusieurs villes : Le Port, La Saline-Les-Hauts, Sainte-Suzanne et Saint-Denis.

En début d’année 2022, il était présent sur le plateau de LINFO.re, dans la rubrique "CKaré ". Aujourd’hui, 1 an et demi après, nous retrouvons l’humoriste pour un petit update :

Votre contenu est-il toujours un « humour la kour », ou avez-vous essayé de toucher à un nouveau type de contenu ?

Mon humour c’est et ça sera toujours « un humour la cour » mais actuellement, j’essaie de toucher un plus grand public alors j’essaie de rendre mes nouvelles vidéos accessibles à tous.

Vous sentez-vous toujours aussi proche de votre communauté ? Avez-vous toujours la même relation ?

Oui, c’est toujours un plaisir de croiser les gens qui me reconnaissent dans la rue et quand j’ai du temps, c’est agréable de pouvoir échanger avec eux.

Avez-vous senti un éventuel changement entre votre public d’avant et de maintenant (nouvelles réactions, nouveaux publics, etc.)

Actuellement je pense qu’il y a beaucoup plus de jeunes dans mon public. Sûrement parce que je me suis mis à poster également mes vidéos sur TikTok, ou peut être que c’est la chanson « Appuyé » avec mes loulou (Titi et Tony).

Qu’est-ce que la « célébrité » vous a apporté au quotidien ?

Ça a boosté ma confiance en moi, c’est appréciable de voir que les autres aiment ce que tu fais.

Sur quel réseau social préférez-vous développer votre contenu ?

Avant c’était Facebook, mais maintenant c’est plutôt Instagram. En vrai, ça dépend du type de contenu que j’ai réalisé.

Avez-vous constaté un éventuel changement au niveau de votre personnalité (prise en maturité, etc.) / Quel est votre rapport maintenant avec les réseaux sociaux ?

Oui, je suis devenu plutôt méfiant, c’est pas tous ceux qui te suivent qui veulent ton bien. J’ai pris aussi en maturité. Du coup, je suis devenu beaucoup plus discret sur ma vie personnelle sur les réseaux.

Quelle est votre meilleure expérience / souvenir dans votre carrière d’humoriste ?

En terme de meilleure expérience, je considère que c’est les tournages avec Antenne Réunion (pour les sketchs pub de Miss Réunion), la télévision c’était un autre challenge pour moi. À propos du meilleur souvenir, c’est les scènes avec Comic 19. On était une équipe incroyable, et c’est là que tu es au plus proche du public.

« Les Tortues Ninja », toujours votre référence ?

Alala c’était pas mal mais maintenant c’est « One Piece ». Si vous aviez pas la référence, visionnez nos dernières vidéos ahah.

Avez-vous des projets futurs ? Si oui, quels sont-ils ?

J’aimerais beaucoup commencer les courts-métrages. On va dire que c’est le prochain challenge !

Un message à faire passer aux jeunes qui se lancent dans les vidéos humoristiques sur Internet ?

Soyez vous mêmes. Ne vous perdez pas dans un personnage qui n’est pas le votre, L’authenticité c’est la force pour moi, c’est le petit truc qui te démarquera des autres.

Autres choses à rajouter ?

Merci à mon public pour leurs soutiens, et leurs retours sur les réalisations. Faites ce que vous aimez dans tous les cas les autres auront des choses à dire, qu’elles soient positives ou pas. Tant que vous aimez ce que vous faites, que vous êtes épanouis sachez, que c’est l’essentiel. Comme mi dit souvent « viv ton vie a fond meme si ou na un bel front ».

Avec maintenant plus de 200 000 followers cumulés sur ses réseaux sociaux Instagram, Tiktok, Snapchat et Facebook, Ton Cousin #Kèbéééh est devenu une référence certifiée de l’humour made in 974 par le public Réunionnais !

À lire aussi :

https://www.linfo.re/la-reunion/societe/ton-cousin-kebeeeh-la-baze-se-de-fe-ri-a-mwin