"TMX OFFICIAL", DJ et Beatmaker Réunionnais a aujourd’hui obtenu un trophée Youtube !

Anthony Thomas qui a pour nom de scène "TMX OFFICIAL", est un jeune DJ et Beatmaker Réunionnais de 24 ans habitant à Saint-Paul.

Baignant dans le milieu de la musique depuis enfant, car c’est une véritable passion pour lui, il a eu l’occasion de signer avec Sony Music, l’un des trois plus grands labels discographiques du monde.

Aujourd’hui, après plusieurs tournées mondiales et plus de 98 millions de vue sur YouTube, il obtient un trophée, attribué par la plateforme elle-même ! C’est une véritable fierté pour le jeune Réunionnais, pour ses proches et sa famille, mais également pour l’avenir de la musique à La Réunion !