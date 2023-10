A Saint-Leu, la tension est montée d’un cran ce matin autour du projet de la maison de la mer. Mobilisation des opposants qui auraient cherché à déplacer les barrières des travaux. Intervention des forces de l’ordre pour repousser les manifestants.

C’est une situation particulièrement tendue. Les tractopelles ont commencé le travail dès 6h avec un premier objectif : déraciner les premiers badamiers. Des opposants au projet étaient présents. Des agitations, des cris des heurtes ont éclaté.

Une première somation portée par les gendarmes avec l’utilisation de gaz lacrymogène pour écarter les manifestants. Un enfant a été touché .

"Mon fils il aime bien les tracteurs et on défend les arbre . Je lui apprend à protéger la nature et il ne comprend pas pourquoi on détruit ses arbres. ce matin quand il a vu se couper ", témoigne sa mère Caroline. L’enfant raconte que cela l’a brûlé.