Une modification législative qui permet d’alléger les règles d’importation des matériaux de construction. La Réunion et d’autres territoires ultramarins permettent à présent de déroger à l’obligation du marquage "CE". Une mesure très attendue et appréciée par les professionnels.

Une bonne nouvelle pour le secteur du BTP. Anciennement tenu par une obligation de marquage "CE" des produits de construction, le Parlement européen vient d’adopter sa suppression pour certains territoires ultramarins, dont La Réunion.

C’est une mesure dérogatoire qui s’applique aux spécificités ultramarines du fait de l’éloignement avec l’hexagone. Désormais, les constructeurs pourront importer des matériaux venus de pays tiers et non plus obligatoirement de l’Union européenne. Ils pourront alors disposer de produits adaptés aux caractéristiques locales, compétitifs et plus rapides à acheminer.

Dans un communiqué délivré par le ministère de l’Intérieur et des outre-mer, Marie Guévenoux salue : « une évolution pragmatique et de bon sens des normes européennes, qui prennent en compte les spécificités ultramarines. Cette mesure contribuera positivement au développement économique de nos territoires et à leur intégration régionale ».

De même pour Cyrille Melchior qui qualifie ce changement de victoire pour le BTP et le développement économique. "C’est avec satisfaction et soulagement que j’ai appris l’adoption en première lecture par le Parlement européen, de la dérogation au marquage "CE" pour les produits de construction importés à La Réunion et les autres DOM."