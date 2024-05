En 2020, à La Réunion, seulement 50 % des 15 ans ou plus déclarent pratiquer une activité physique ou sportive régulière, c’est-à-dire au moins une séance par semaine en moyenne. Cette part est nettement moindre qu’au niveau national (65 %).

Selon une étude de l’Insee, l’île se place ainsi en dernière position des régions de France quant à la pratique sportive régulière de ses habitants. De fait, le nombre de licenciés dans les clubs sportifs est aussi nettement moins élevé : 114 licences pour 1 000 habitants en 2022 contre 157 au niveau national. Comme ailleurs en France, le football et le tennis sont les sports les plus prisés. En troisième place vient le handball, mieux positionné à La Réunion qu’ailleurs en France.

Entre 2017 et 2022, le nombre de licences sportives diminue plus fortement à La Réunion qu’au niveau national. Comme ailleurs, les femmes détiennent seulement un tiers des licences et plus de la moitié sont délivrées à des sportifs de moins de 20 ans.

Une moindre pratique du sport que dans les autres régions françaises

En 2020, seulement 50 % des Réunionnaises et Réunionnais de 15 ans ou plus pratiquent régulièrement une activité physique ou sportive, c’est-à-dire en moyenne au moins une séance par semaine. Cette part est bien plus faible que la moyenne nationale (65 %) et inférieure à celle de l’ensemble des départements et régions d’outre-mer (54 %). La Réunion est la dernière région française en termes de pratique sportive régulière de sa population.

À La Réunion, comme dans l’Hexagone, les activités physiques les plus pratiquées, qu’elles soient régulières ou occasionnelles sont la marche, la course à pied et l’athlétisme (hors balade). Les Réunionnais les plus aisés se démarquent avec une pratique sportive de loisir plus fréquente que les autres Réunionnais (40 % contre 30 % en 2019).

La plupart des activités physiques ou sportives peuvent se pratiquer de manière autonome en dehors de toute structure. Toutefois, certains sports s’organisent autour de clubs et de fédérations qui délivrent des licences sportives, nécessaires pour participer à des compétitions officielles. En 2022, 99 110 licences annuelles sportives ont été délivrées par 1 200 clubs de l’île. Là également, La Réunion figure parmi les régions les moins sportives avec 114 licences pour 1 000 habitants contre 157 en France.