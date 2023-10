Le temps est plus chaud, plus sec… Les premières restrictions en eau arrivent avec les premières questions : l’eau va-t-elle nous manquer dans les semaines à venir ? La végétation bien jaune en ce moment, à l’instar de La Savane, nous le rappelle. Il y a très peu d’eau en ce moment. Le phénomène est amplifié par les températures élevées du moment, en avance sur la saison. Nous consommons plus d’eau et les réserves diminuent…

En journée, pas de problème. En revanche, la nuit, c’est une autre histoire en ce qui concerne la distribution en eau par exemple à Salazie. Les habitants sont rationnés en eau de 20h à 6h du matin. Dans les hauts, c’est le même problème : "Pour l’instant, il y a de l’eau" témoigne un habitant. "C’est gérable, les coupures ne sont pas là la journée. Mais s’il n’y a pas de pluie, on n’aura plus d’eau même en journée" dit-il anxieux.

Et le risque est bel et bien présent vu la sécheresse actuelle. "Malheureusement, on dépend essentiellement du climat et de la pluviométrie. On adaptera les coupures en fonction du temps" précise Cindy Lebon, responsable du centre de pilotage opérationnel CISE La Réunion

"On surveille aussi la ressource souterraine et elle est en zone rouge du côté de Salazie, Saint-André et du Port", ajoute Faïçal Badat, directeur de l’Office de l’eau. "On est dans une situation favorable mais on risque d’avoir plus de coupures d’ici fin octobre début novembre si la pluie se fait attendre."

Le rationnement en eau risque donc de s’élargir dans les semaines à venir...