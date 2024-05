178 pétrels, ont pu être relâchés ce matin, mardi 16 avril. Ils sont issus d’un premier échouage de 280 oiseaux qui a eu lieu à Cilaos, dimanche dernier.

Ce mardi matin, 178 pétrels ont pu être relâchés à Saint-Pierre. Les oiseaux marins ont été recueillis sur la commune de Ciloas dimanche soir suite à un premier échouage de 280 pétrels. Un peu plus de 90 d’entre eux n’ont pas pu être relâchés et ont dû être conduits au centre de soins à Saint-André.

"Les 178 qu’on a relâchés, ils étaient ok et il y en a plus de 90 qui sont remontés à Saint-André au centre de soins car ils n’étaient pas aptes à être relâchés aujourd’hui" explique la directrice de la Société d’études ornithologiques de La Réunion, SEOR, Bérangère Didier.

Un lâcher de pétrels qui a eu lieu au niveau du Bassin 18 pour le plus grand bonheur des bénévoles qui en ont pris soin.

"Il faut leur laisser le temps d’adaptation et après, ils s’envolent, il ne faut pas les brusquer c’est la nature et c’est toujours magnifique. On leur donne une deuxième chance c’est ça qui est très beau" confie une bénévole.