Ce samedi matin, à Saint-Paul, lors du village des mobilités, la trottinette était à l’honneur !

Largement répandue en métropole, la trottinette électrique fait doucement sa place sur notre île. Les passants, semblent en accord avec ce mode de déplacement.

"C’est qu’on a pas encore les routes pour les trottinettes. Mais ça reste un moyen économique et pour se garer, il y a de la place", commente cette passante.

"Pourquoi pas. D’autant plus que la côte Ouest est en réaménagement", estime cette deuxième.

Une société de trottinette en libre service va étendre son offre dans les prochains mois, de Saint-Paul à la plage du Trou d’eau. En tout, c’est 140 véhicules et 50 stations seront mis en service.

"Les avantages de la trottinette sont multiples. C’est essentiellement basé sur la mobilité de chacun, éviter les embouteillages à tout prix sur différents axes routiers. On est indépendant et on paye uniquement ce qu’on consomme, d’un point A à un point B", explique Martial Sierra, gestionnaire logistique de la société Zwav.

Des avantages certes, mais aussi des inconvénients. A Paris, ce système est désormais interdit ; Jugé trop encombrant, comment éviter le même phénomène à La Réunion ?

"Cette question se pose aussi sur les vélos, le partage de la voirie. Il faut sensibiliser l’ensemble du public pour qu’on ait ce respect de la voirie et ainsi éviter les incidents qu’on a pu voir à Paris liés à la circulation des trottinettes", ajoute Patrick Boulevard, résident du syndicat mixte des transports à La Réunion.

Les 140 trottinettes devraient désormais être installées d’ici la fin novembre.