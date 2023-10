Les travaux de restauration de la fontaine de la place de l’Hôtel de Ville démarre ce mardi 10 octobre avec la dépose de l’ouvrage.

La Ville de Saint-Louis a procédé ce mardi à la dépose de la fontaine historique du jardin de l’hôtel de ville. Cet ouvrage hors d’usage depuis une vingtaine d’années présentait des signes de grande vétusté et était interdit d’accès au public depuis 3 ans pour des raisons de sécurité. Madame le Maire et son équipe ont souhaité lancer sa restauration complète qui devrait durer un peu moins de 2 mois.

UN OUVRAGE HISTORIQUE ET PATRIMONIAL

La fontaine du jardin de l’hôtel de Ville a été installée au milieu du XIXe siècle, vers 1860. Le maire de l’époque, M. Paul Hilaire BARET, a souhaité orner le jardin de la nouvelle mairie d’une imposante fontaine...

La commande de cet exemplaire de « La Ronde aux enfants » a été passée auprès des Ateliers de fonderie d’art du Val-d’Osnes en Haute-Marne, dans l’Est de la France.

Pour la Maire, Juliana M’DOIHOMA, il était temps de redonner vie à cette fontaine : « Cette fontaine avait longtemps été laissée pour compte et sa vétusté présentait même des dangers. Aujourd’hui, je suis ravie que ce projet qui me tenait à cœur aboutisse. Nous avons la chance d’être les témoins de cette restauration, et de ce qui sera certainement le devenir heureux de cette fontaine, qui a elle-même été témoin d’événements importants de l’histoire de notre Ville… et peut-être même de la naissance de romances… Cet ouvrage patrimonial qui a vu passer des générations de Saint-Louisiens et de Rivierois méritait une nouvelle vie ! »

UNE DEPOSE EN PRÉSENCE D’UN « ARCHIVISTE » DE RENOM DE NOTRE VILLE

La dépose a eu lieu en présence notamment de M. Michel CHUNG POO LUNG, qui au-delà de sa qualité de citoyen d’honneur de la ville, est connu pour sa passion pour les archives. Ce « collecteur de souvenirs » a salué la symbolique mémorielle d’une telle action de préservation du patrimoine.

La municipalité est d’autant plus fière que cette rénovation sera faite par une entreprise riviéroise. Les travaux, qui devraient durer environ deux mois, consisteront à la restauration des structures en fonte, à des travaux d’étanchéité, à la mise aux normes du système de pompage d’eau, ainsi qu’à la mise en lumière de la fontaine.

Avec la mobilisation d’un budget de 66 000 euros, l’équipe municipale démontre dans les faits son attachement à la préservation du patrimoine de la ville et sa contribution active au rayonnement de son héritage culturel.