Augustin et Ghislaine Ablezot ont fêté ce samedi leurs noces de diamant. Un anniversaire célébré à l’église en présence de Juliana M’Doihoma, maire de Saint-Louis.

Les époux Ablezot ont fêté hier leurs noces de diamant. Ils se sont unis il y a maintenant 60 ans.

Ce couple exemplaire a forgé autour de ses valeurs et de sa foi une famille unie. Augustin et Ghislaine ont eu 6 enfants, 8 petits enfants et 6 arrière-petits-enfants.

Félicitations aux époux Ablezot !