Les côtes Nord-Ouest, Ouest, Sud et Sud-Ouest de l’île sont placées en vigilance orange vagues submersions. À Saint-Louis, des dégâts sont constatés dans le quartier Bel Air.

Aux alentours de 5h30 ce mardi 19 septembre, une vague inonde deux maisons dans le quartier de Bel Air. Elles sont situées près du littoral.

« Au départ il y avait une volonté d’évacuer les eaux sauf que les pompiers leurs matériels sont calibrés pour des eaux à partir de 20 cm et là on avait moins de 10cm donc on ne pouvait pas pomper. Les agents communaux sont donc intervenus pour le faire manuellement », affirme la maire de la commune de Saint-Louis.

Les agents communaux, les pompiers et une pelleteuse ont été déployés pour venir en aide aux sinistrés. Une famille a demandé à être relogée et dormira ce soir dans un centre d’hébergement.