Luco et Marie Lise Ricquebourg célèbrent leurs noces d’or ce samedi. De leur union sont nés 2 enfants et 4 petits enfants. Joyeux anniversaire à eux.

Luco, 79 ans, originaire de Saint-Leu et Marie Lise, 67 ans, originaires de Manapany fêtent leurs 50 ans de mariage aujourd’hui à leur domicile familial à Piton Saint-Leu.

Marie Lise était femme au foyer et Luco était chauffeur livreur, et de leur union sont nés 2 enfants et 4 petits enfants.